Anziano ricoverato per intervento all'anca e poi deceduto: oggi l'autopsia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sarà autopsia, disposta per oggi dalla Procura di Salerno, a chiarire le cause del decesso di Rocco Morelli, 69 anni, morto mercoledì primo giugno 2022 nell'ospedale della sua città, Eboli, in provincia di Salerno. Il paziente era stato ricoverato per un intervento all'anca ma è deceduto prima di arrivare in sala operatoria. Il sostituto procuratore Morris Saba ha aperto un procedimento penale ipotizzando di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, I familiari del 69enne, che si sono rivolti ai consulenti dello Studio 3A, hanno presentato un esposto per chiedere che sia fatta chiarezza sull'accaduto: per i suoi parenti, infatti, Rocco godeva di buona salute e non soffriva di particolari patologie, se non di dolori ...

