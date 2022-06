Anna Pettinelli vuota il sacco sulla sua storia con Stefano Macchi (Di mercoledì 8 giugno 2022) In una recente ospitata a S’è fatta Notte condotto da Maurizio Costanzo, Anna Pettinelli finalmente ha svuotato il sacco sulla sua vita sentimentale. La speaker radiofonica a quanto pare è tornata single dopo aver sposato ormai l’ex marito Stefano Macchi. I due qualche anno fa avevano anche preso parte a Temptation Island Vip, uscendo insieme dal reality. Oggi, a distanza di mesi dalla loro rottura, finalmente ha raccontato qualche dettaglio in più sui motivi che l’hanno spinta a tornare da sola. Anna Pettinelli parla della fine della sua storia con Stefano (web)Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 8 giugno 2022) In una recente ospitata a S’è fatta Notte condotto da Maurizio Costanzo,finalmente ha sto ilsua vita sentimentale. La speaker radiofonica a quanto pare è tornata single dopo aver sposato ormai l’ex marito. I due qualche anno fa avevano anche preso parte a Temptation Island Vip, uscendo insieme dal reality. Oggi, a distanza di mesi dalla loro rottura, finalmente ha raccontato qualche dettaglio in più sui motivi che l’hanno spinta a tornare da sola.parla della fine della suacon(web)si sono ...

Advertising

StraNotizie : Anna Pettinelli si è lasciata: non è più la bella patata di Stefano Macchi - leti_luca : RT @BITCHYFit: Anna Pettinelli si è lasciata: non è più la bella patata di Stefano Macchi - BITCHYFit : Anna Pettinelli si è lasciata: non è più la bella patata di Stefano Macchi - occhio_notizie : Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati: il triste addio??? - andreastoolbox : #Anna Pettinelli si è lasciata con il compagno Stefano Macchi -