8 giugno 2002: l’Italia perde contro la Croazia. Iniziano i cattivi presagi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il cammino dell’Italia ai Mondiali del 2002 subiscono subito un brutto stop: gli azzurri vengono sconfitti dalla Croazia. Una partita strana e Iniziano i cattivi presagi Il primo stop dell’Italia ai Mondiali di Korea – Giappone. L’8 giugno di vent’anni fa, dopo aver vinto la prima partita contro l’Ecuador, gli azzurri scendono nuovamente in campo per la sfida contro la Croazia. Dopo un primo tempo equilibrato e finito a reti inviolate, il match si accende nella ripresa. La squadra di Trapattoni segna. La rete di Vieri, però, viene annullata per un fuorigioco molto dubbio. Dopo pochi minuti è sempre il bomber dell’Inter a portare l’Italia in vantaggio. Totti lancia Doni sulla destra che ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il cammino delai Mondiali delsubiscono subito un brutto stop: gli azzurri vengono sconfitti dalla. Una partita strana eIl primo stop delai Mondiali di Korea – Giappone. L’8di vent’anni fa, dopo aver vinto la prima partital’Ecuador, gli azzurri scendono nuovamente in campo per la sfidala. Dopo un primo tempo equilibrato e finito a reti inviolate, il match si accende nella ripresa. La squadra di Trapattoni segna. La rete di Vieri, però, viene annullata per un fuorigioco molto dubbio. Dopo pochi minuti è sempre il bomber dell’Inter a portarein vantaggio. Totti lancia Doni sulla destra che ...

Advertising

RivistaStudio : Il 2 giugno del 2002 Hbo trasmetteva l’episodio pilota di The Wire, una serie che all’epoca non ottenne nessun succ… - fabriziomico : L'8 giugno 2002 l'Italia giocò la seconda partita al Mondiale nippo-coreano, contro la Croazia. Come da tradizione… - PucciPedia : 8 giugno 2002 Come abbiamo visto, dopo l'esordio vincente con l'Ecuador, non ci siamo fatti prendere da troppo entu… - RoccoFiladelfia : RT @protagonistidi3: #AccaddeOggi 8 Giugno 2002 #brasile - #Cina 4-0 Roberto Carlos - protagonistidi3 : #AccaddeOggi 8 Giugno 2002 #brasile - #Cina 4-0 Roberto Carlos -