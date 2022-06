X Factor 2022, le prime foto e i primi video con i nuovi giudici e Francesca Michielin (Di martedì 7 giugno 2022) La conduttrice di X Factor 2022 Francesca Michielin, 27 anni, in piedi davanti al banco dei giudici. Da sinistra, Dargen D’Amico, 42, Ambra Angiolini, 45, Rkomi, 28, Fedez, 32. Riuscirà la nuova crew a risollevare gli ascolti del talent di Sky? Le scommesse sono aperte (foto instagram/Sky) X Factor 2022, su il sipario. Con le audizioni tornate con il pubblico dopo due anni di registrazioni a porte chiuse, è cominciata la nuova scommessa del talent di Sky. Rivoluzione in giuria con il gran ritorno di Fedez e un trio di new entry: Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. A condurre Francesca Michielin, che torna dove tutto per lei cominciò, con la vincita a X Factor dieci anni fa. Riusciranno un ... Leggi su amica (Di martedì 7 giugno 2022) La conduttrice di X, 27 anni, in piedi davanti al banco dei. Da sinistra, Dargen D’Amico, 42, Ambra Angiolini, 45, Rkomi, 28, Fedez, 32. Riuscirà la nuova crew a risollevare gli ascolti del talent di Sky? Le scommesse sono aperte (instagram/Sky) X, su il sipario. Con le audizioni tornate con il pubblico dopo due anni di registrazioni a porte chiuse, è cominciata la nuova scommessa del talent di Sky. Rivoluzione in giuria con il gran ritorno di Fedez e un trio di new entry: Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. A condurre, che torna dove tutto per lei cominciò, con la vincita a Xdieci anni fa. Riusciranno un ...

Advertising

redazionerumors : @francescacheeks, continua la sua ascesa: da direttrice d’orchestra a Sanremo a conduttrice di X Factor in sei mesi… - casting_provini : Casting per X Factor 2022, il talent show canoro di Sky è ufficialmente confermato. La produzione è al lavoro per l… - oggisettimanale : Sono iniziate le auction (vabbè, le audizioni) di ?@XFactor_Italia?. ?@Fedez? e #Rkomi non sembrano annoiarsi.… - ilregginoit : Musica, va a vedere X Factor e finisce per fare un provino: standing ovation per il villese Samuele - VIDEO · Il Re… - ParliamoDiNews : X Factor 2022: guarda il debutto della giuria e di Francesca Michielin | Rolling Stone Italia #factor #guarda… -