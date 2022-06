Ultime Notizie – Amministrative, Meloni: “Salvini ha visione un po’ strabica” (Di martedì 7 giugno 2022) Sulle Amministrative ”Salvini ha una visione, una lettura, un po’ miope? No, diciamo un po’ strabica…”. Così Giorgia Meloni ospite di ‘Porta a Porta’. ”A Parma andiamo da soli” ma la Lega a Messina ”va con il candidato di De Luca…”. ”Ci sono casi che non siamo riusciti a risolvere”, ma ”che si scarichi sempre la colpa su Fdi non lo accetto perché abbiamo lavorato più di tutti per l’unità della coalizione” ha detto la leader di Fratelli d’Italia. Fdi cresce perché è all’opposizione? ”Mi permetto di dissentire”, ha replicato Meloni, aggiungendo: ”Quando Fdi fu l’unico partito a non appoggiare il governo Draghi, ci si disse che saremmo scomparsi. Si disse che era una scelta suicida. Oggi si dice il contrario, qual è la scelta giusta? Secondo me, non paga l’opposizione, ma il fatto che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Sulleha una, una lettura, un po’ miope? No, diciamo un po’…”. Così Giorgiaospite di ‘Porta a Porta’. ”A Parma andiamo da soli” ma la Lega a Messina ”va con il candidato di De Luca…”. ”Ci sono casi che non siamo riusciti a risolvere”, ma ”che si scarichi sempre la colpa su Fdi non lo accetto perché abbiamo lavorato più di tutti per l’unità della coalizione” ha detto la leader di Fratelli d’Italia. Fdi cresce perché è all’opposizione? ”Mi permetto di dissentire”, ha replicato, aggiungendo: ”Quando Fdi fu l’unico partito a non appoggiare il governo Draghi, ci si disse che saremmo scomparsi. Si disse che era una scelta suicida. Oggi si dice il contrario, qual è la scelta giusta? Secondo me, non paga l’opposizione, ma il fatto che ...

