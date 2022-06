Spezia, deciso il nuovo allenatore: fu esonerato lo scorso ano in Serie A! (Di martedì 7 giugno 2022) Lo Spezia ha preso una decisione sull’allenatore per la prossima stagione. Dopo esoneri quasi annunciati e rocamboleschi ripensamenti, la società avrebbe scelto in maniera definitiva il da farsi. La strada su cui si è immessa lo Spezia è quella del cambio allenatore. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Niccolò Ceccarini, il nome per la panchina targata 2022-2023 sarà, a meno di clamorosi colpi di scena, Luca Gotti. L’allenatore originario di Rovigo è stato, infatti, esonerato il 7 dicembre del 2021 e sostituito da Gabriele Cioffi. Secondo la fonte, la trattativa sembrerebbe a tutti gli effetti chiusa, mancando solo la firma, e potrebbe essere messo nero su bianco a breve. Gotti porterà a la Spezia la sua idea di 3-5-2 e si attenderà la firma per capire ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) Loha preso una decisione sull’per la prossima stagione. Dopo esoneri quasi annunciati e rocamboleschi ripensamenti, la società avrebbe scelto in maniera definitiva il da farsi. La strada su cui si è immessa loè quella del cambio. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Niccolò Ceccarini, il nome per la panchina targata 2022-2023 sarà, a meno di clamorosi colpi di scena, Luca Gotti. L’originario di Rovigo è stato, infatti,il 7 dicembre del 2021 e sostituito da Gabriele Cioffi. Secondo la fonte, la trattativa sembrerebbe a tutti gli effetti chiusa, mancando solo la firma, e potrebbe essere messo nero su bianco a breve. Gotti porterà a lala sua idea di 3-5-2 e si attenderà la firma per capire ...

