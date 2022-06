Se ne va uno degli uomini del mito Watergate - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 7 giugno 2022) di Giampaolo Pioli Era pronto a celebrare il cinquantesimo anniversario del Watergate insieme ai suoi due pupilli che ha reso famosi in tutto il mondo ma non ce l'ha fatta. Barry Sussman 87 anni è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) di Giampaolo Pioli Era pronto a celebrare il cinquantesimo anniversario delinsieme ai suoi due pupilli che ha reso famosi in tutto il mondo ma non ce l'ha fatta. Barry Sussman 87 anni è ...

Advertising

marattin : 54 anni fa uno dei momenti - non il primo in quel decennio - che cambiarono la storia degli Stati Uniti e, di conse… - gippu1 : Chi ha avuto la fortuna di vederla in diretta non l'ha più dimenticata. Compie oggi 25 anni uno dei momenti che def… - EnricoLetta : In questo stesso #1giugno la #Croazia è entrata nell’Euro, la #Danimarca nell’Europa della Sicurezza e della Difesa… - tizianacampodon : Leonardo, uno degli otto San Sebastiano mancanti... (ritrovato nel 1916, forse, a Parigi) #LaRepubblica - sisecit : ?? Manca 1 giorno ad uno degli eventi più importanti della nostra associazione. Il convegno di questo anno si terr… -