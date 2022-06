Rabiot | 'Futuro? Ho un contratto con la Juve e nulla mi indica che lascerò'

Advertising

Vincenzo140893 : RT @ilbianconerocom: #Rabiot sul futuro: 'Ha la fiducia di #Allegri. Ci pensa il mio agente, ma se dovessi lasciare la Juve...' https://t.c… - ilbianconerocom : #Rabiot sul futuro: 'Ha la fiducia di #Allegri. Ci pensa il mio agente, ma se dovessi lasciare la Juve...'… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Rabiot sul futuro: «Ho la fiducia di Allegri. Ecco come stanno le cose» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - gilnar76 : Rabiot sul futuro: «Ho la fiducia di Allegri. Ecco come stanno le cose» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Rabiot sul futuro: «Ho la fiducia di Allegri. Ecco come stanno le cose» - -

Di critiche ne ha ricevute e ne riceve tante, ma alla fine Adrienè un titolare nella Juventus e nella nazionale francese e non è poco. Deschamps crede in lui, Allegri anche, eppure si parla di una sua possibile partenza da Torino. Lo juventino elogia il ...Il centrocampista della Juventus, Adrien, direttamente dal ritiro della Nazionale francese, ha parlato del suocon il club bianconero: 'Personalmente non ho parlato con il club. Cerco di non affrontare questi argomenti in ...Adrien Rabiot ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale francese e in particolare si è soffermato sul suo futuro. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Non ho ancora discusso ...Juventus, le dichiarazioni del centrocampista francese Adrien Rabiot assicura: "Stagione complicata, ma ho la fiducia del mio allenatore" ...