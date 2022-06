Preghiera del mattino del 7 Giugno 2022: “Mi affido fiducioso a Te” (Di martedì 7 giugno 2022) Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la Preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 7 giugno 2022) Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con ladeldi oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

lapoelkann_ : Sono triste. Un attentato in una chiesa poco fa. 50 morti tra cui bambini. Rapiti fedeli e un sacerdote. L’attacco… - Pontifex_it : Siamo certi che con le armi della preghiera, del digiuno, dell’elemosina, e con il dono della Grazia, si possono ca… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: la preghiera può cambiare le sorti del mondo. Nella Basilica romana di Santa Maria Maggiore il Pont… - MadreRadio : CantiReligiosi di Preghiera in Canto - Verbo del Dio vivente - trimpa48 : RT @ilpontedoro: UN'AVE MARIA PER (E CON) I BAMBINI DEL MONDO ???? La staffetta di preghiera per i bambini del mondo è terminata ieri ma invi… -