Pontina | terribile incidente all’altezza di Pomezia | code fino ad Aprilia

(Di martedì 7 giugno 2022) Un, avvenuto questa mattina intorno alle ore 5:30, sta paralizzando il traffico sulla SS 148in direzione Roma. Lein questo momento partono dal territorio comunale di, in zona Casalazzara. Il sinistro è avvenutodisud, al chilometro 29.000, attorno alle 5:00 di questa mattina. Due auto si sono scontrate violentemente, ribaltandosi entrambe. Nello scontro gli occupanti sono rimasti feriti. Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone coinvolte. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia diper i rilievi e i sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Presenti anche gli uomini di Anas per la gestione della viabilità. Strada chiusa, si ...

Ennesima tragedia stradale questa sera in provincia di Latina. Una moto ed un'auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate al chilometro 108 della a Terracina. L'uomo alla guida della motocicletta è morto sul colpo. La vittima è Alessandro Quatrini, 29enne di Frosinone. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 ma per il ...Drammatico incidente stradale questa mattina in provincia di Latina, lungo la. Tutto è successo intorno alle 5 quando si è verificato - per cause ancora in fase di accertamento - uno scontro frontale tra due auto, una Nissan Qashqai e una Lancia Y. Il bilancio è grave: ...