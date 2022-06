Peschiera del Garda, un padre: «Mia figlia in trappola sul treno». I pm vogliono contestare l’odio razziale (Di martedì 7 giugno 2022) La procura di Verona valuta l’ipotesi di contestare l’odio razziale per i fatti di Peschiera del Garda, dove risse e accoltellamenti si sono verificati durante il maxiraduno “L’Africa in Italia” organizzato su TikTok. Intanto però le immagini non potranno aiutare l’indagine: sul treno in cui invece alcune ragazze sono state aggredite non ci sono le telecamere. Anche i fotogrammi delle stazioni non sono serviti per identificare gli autori delle violenze. Mentre un padre racconta oggi al Corriere della Sera cosa ha passato la figlia insieme ad alcune amiche sul convoglio: «Si sono sentite in trappola, braccate, senza l’aiuto di nessuno. Le toccavano, dicendo: “Donne bianche voi non potete stare qui.. siete delle privilegiate”». Il ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) La procura di Verona valuta l’ipotesi diper i fatti didel, dove risse e accoltellamenti si sono verificati durante il maxiraduno “L’Africa in Italia” organizzato su TikTok. Intanto però le immagini non potranno aiutare l’indagine: sulin cui invece alcune ragazze sono state aggredite non ci sono le telecamere. Anche i fotogrammi delle stazioni non sono serviti per identificare gli autori delle violenze. Mentre unracconta oggi al Corriere della Sera cosa ha passato lainsieme ad alcune amiche sul convoglio: «Si sono sentite in, braccate, senza l’aiuto di nessuno. Le toccavano, dicendo: “Donne bianche voi non potete stare qui.. siete delle privilegiate”». Il ...

