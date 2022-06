(Di martedì 7 giugno 2022)sulle Dolomiti.invernale e primaverile , con scarsità di piogge da novembre a oggi. E un maggio quasi estivo. Sono fattori che hanno determinato un’eccezionale carenza disuidelNazionale del. A rilevarlo il team del Corpo di Sorveglianza specializzato nel monitoraggio deisul: troppaChe ha effettuato un monitoraggio sulo deld Etrét in Valsavarenche. E, in collaborazione con la Società meteorologica italiana, su quello del Ciardoney in Valle Soana. Dallo studio è emerso che la marcata anomalia pone ...

PNGranParadiso : Situazione allarmante sui #ghiacciai del Parco: accumuli nevosi inferiori a metà del normale, con fusione in antici… - fattoquotidiano : Liguria, stop alla ricerca del titanio nella zona protetta ai confini del Parco. Il Tar annulla il permesso della g… - SecolodItalia1 : Parco del Gran Paradiso, allarme neve: mai così poca, la siccità mette a rischio i ghiacciai

Parco del Mincio: Novità: Ben-essere in natura 2022: 14 appuntamenti tra laghi, boschi e colline La concomitanza di una straordinaria siccità invernale-primaverile, iniziata a novembre 2021 e tuttora in corso, e di un maggio precocemente estivo ha determinato un'eccezionale carenza di neve sui ...