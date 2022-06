Ospedale scuola di magia per i ragazzi dell’Istituto tumori di Milano (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Apprendisti maghi si diventa, in Ospedale. E’ l’ultima avventura dei ragazzi dell’Istituto nazionale tumori (Int) di Milano, che si è trasformato per giorni in una scuola di illusionismo. Con la regia di due maestri d’eccezione: il mago Tittix e Raul Cremona, noto per aver vestito i panni di diversi protagonisti di questo mondo, dal mago Oronzo a Silvano il mago di Milano. Cappelli, elastici e palline per far ritrovare ai giovani pazienti la magia della vita, durante le cure. Il nuovo percorso del Progetto Giovani era incentrato su questo. Prima di Natale, i ragazzi hanno disegnato le loro carte magiche, prodotte poi in edizione speciale da Modiano, con i re che fanno la chemio, le regine che indossano bandane ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Apprendisti maghi si diventa, in. E’ l’ultima avventura deinazionale(Int) di, che si è trasformato per giorni in unadi illusionismo. Con la regia di due maestri d’eccezione: il mago Tittix e Raul Cremona, noto per aver vestito i panni di diversi protagonisti di questo mondo, dal mago Oronzo a Silvano il mago di. Cappelli, elastici e palline per far ritrovare ai giovani pazienti ladella vita, durante le cure. Il nuovo percorso del Progetto Giovani era incentrato su questo. Prima di Natale, ihanno disegnato le loro carte magiche, prodotte poi in edizione speciale da Modiano, con i re che fanno la chemio, le regine che indossano bandane ...

