Nordcorea | Seul e Usa schierano 20 caccia “contro provocazioni”

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Corea del Sud e Stati Uniti hanno schierato 20per una “dimostrazione congiunta di forza” dopo che domenica la Corea del Nord ha lanciato otto missili balistici a corto raggio. Quattro F-16 Usa e 16 velivoli sudcoreani – tra F-35A, F-15K e Kf-16 – hanno sorvolato il Mar Giallo durante le manovre, secondo quanto reso noto dai militari die riportato dall’agenzia Yonhap. “Corea del Sud e Usa hanno dimostrato le loro forti capacità nel colpire rapidamente e – hanno ribadito – con precisione in caso dine”. Gli Stati Uniti hanno intanto avvertito la Corea del Nord: risposta “rapida e incisiva” nel caso Pyongyang proceda con un test nucleare. Sono queste le parole arrivate dal vice segretario di Stato Usa, Wendy Sherman, dopo un incon l’omologo ...

