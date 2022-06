Non sfuma l’idea Casale: le richieste del Verona e del calciatore (Di martedì 7 giugno 2022) Un altro nome per la difesa che nell’ultimo periodo è stato spesso accostato al Napoli è quello di Nicolò Casale, il centrale 24enne del Verona, che ha sorpreso molto in questa stagione, attirando l’attenzione di più club di Serie A. Secondo quanto scritto sull’edizione odierna de Il Mattino, il giovane difensore non è ancora fuori dai progetti del Napoli, nonostante l’interessamento più concreto per Leo Ostigard dal Brighton. L’esito delle trattative dipenderà ovviamente anche dal futuro di Kalidou Koulibaly, la cui permanenza o meno potrebbe indirizzare la dirigenza verso uno o due acquisti nel settore. FOTO: Getty Images, Casale Per Nicolò Casale il Verona chiede 9 milioni, cifra più alta rispetto ai 5 milioni offerti al club inglese per Ostigard, mentre il calciatore mira ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) Un altro nome per la difesa che nell’ultimo periodo è stato spesso accostato al Napoli è quello di Nicolò, il centrale 24enne del, che ha sorpreso molto in questa stagione, attirando l’attenzione di più club di Serie A. Secondo quanto scritto sull’edizione odierna de Il Mattino, il giovane difensore non è ancora fuori dai progetti del Napoli, nonostante l’interessamento più concreto per Leo Ostigard dal Brighton. L’esito delle trattative dipenderà ovviamente anche dal futuro di Kalidou Koulibaly, la cui permanenza o meno potrebbe indirizzare la dirigenza verso uno o due acquisti nel settore. FOTO: Getty Images,Per Nicolòilchiede 9 milioni, cifra più alta rispetto ai 5 milioni offerti al club inglese per Ostigard, mentre ilmira ...

