"Non mi tuffo per te": lasciano annegare un uomo, poliziotti licenziati (Di martedì 7 giugno 2022) Tre agenti di polizia di Tempe, in Arizona (Stati Uniti), sono stati licenziati dopo la morte di un uomo di 34 anni, Sean Bickings, un senzatetto deceduto per annegamento davanti ai loro occhi. La pattuglia era intervenuta nei pressi del lago... Leggi su today (Di martedì 7 giugno 2022) Tre agenti di polizia di Tempe, in Arizona (Stati Uniti), sono statidopo la morte di undi 34 anni, Sean Bickings, un senzatetto deceduto per annegamento davanti ai loro occhi. La pattuglia era intervenuta nei pressi del lago...

ParliamoDiNews : `Non mi tuffo per te`: lasciano annegare un uomo, poliziotti licenziati #notiziedalmondo #polizia #7giugno