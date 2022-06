Ladispoli | arriva l’App per le emergenze dedicata alle persone sorde e ipoacusiche

(Di martedì 7 giugno 2022). “Siamo lieti di informare la cittadinanza che, a partire da oggi, è attivo un servizio di pronto intervento per situazioni di emergenza dedicatoche, con un semplice clic, potranno richiedere l’intervento della Polizia locale”. Queste sono le parole con le quali il Sindaco Alessandro Grando ha annunciato l’avvio del progetto realizzato in collaborazione con “APS Emergenza Sordi”, presentato ieri pomeriggio in aula consiliare. Le parole del Sindaco e la descrizione delMunicipium “Il protocollo sottoscritto tra il Comune die l’associazione del Presidente Luca Rotondi – ha spiegato il Sindaco nel suo intervento – ha come scopo l’abbattimento delle barriere che ostacolano la comunicazione. Da oggi tramite ...

Un'app in dotazione alla Polizia locale per dare un aiuto concreto alle persone sorde e ipocausiche in caso di emergenza. 'Il protocollo sottoscritto tra il Comune di Ladispoli e l'associazione del Presidente Luca Rotondi ha come scopo l'abbattimento delle barriere che ostacolano la comunicazione. Da oggi tramite un servizio di pronto intervento per situazioni di emergenza dedicato alle persone sorde e ipocausiche che con un semplice clic sul proprio telefonino potranno richiedere l'intervento della Polizia locale.