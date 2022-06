Italia, Zerbin: «Esordio? Un sogno che si realizza. Due anni fa ero in C» (Di martedì 7 giugno 2022) Alessio Zerbin, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria Alessio Zerbin, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria. Le sue dichiarazioni: «E’ stato un percorso lungo per arrivare qui. A Cesena due anni fa ci giocavo in C e ora sono qui con la maglia della Nazionale. Un sogno che si realizza, anche se ancora faccio fatica a capacitarmi di quanto ho fatto. Mancini? Mi ha detto di stare tranquillo e godermela». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Alessio, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria Alessio, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Uno al termine della partita di Nations League contro l’Ungheria. Le sue dichiarazioni: «E’ stato un percorso lungo per arrivare qui. A Cesena duefa ci giocavo in C e ora sono qui con la maglia della Nazionale. Unche si, anche se ancora faccio fatica a capacitarmi di quanto ho fatto. Mancini? Mi ha detto di stare tranquillo e godermela». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Kekko80493273 : #Zerbin e il suo palleggio nel suo esordio con l'#Italia ???? - gilnar76 : Zerbin: “Esordio con l’Italia? Sono felicissimo. #Napoli? Giuntoli me lo ha dimostrato” #Forzanapoli #Napolicalcio… - pasqualederric : RT @maxmassi969: Zerbin classe 99, dalla serie B esordisce in nazionale, caso più unico che raro, i telecronisti della Rai citano tutte le… - gaetanostaglian : RT @CucchiRiccardo: Ancora un esordiente: #Zerbin. La linea scelta da #Mancini, dopo aver trovato e poi perso la squadra campione d'Europa,… - SA61777658 : RT @CorSport: Il #Napoli si gode #Zerbin, debutto con l'#Italia senza mai giocare in #SerieA come #Zaniolo ?? -