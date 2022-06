“Isola”, Roger Balduino svela i motivi del ritiro: il retroscena di Savino (Di martedì 7 giugno 2022) Anche Roger Balduino in studio, all’«Isola dei Famosi». Nella puntata in onda lunedì 6 giugno 2022 ci sono state parecchie sorprese. Manca pochissimo al termine dell’adventure game di Canale 5: soltanto 3 puntate alla finalissima. Nessuna scalinata per l’ex naufrago, ma un ingresso da dietro il grande ledwall con tanto di zoppicamento. Il modello, infatti, come ricorderete, è stato forzato a ritirarsi a causa dei vari problemi legati ad un piede. (continua dopo le foto) “Come va la caviglia? Va così e così, mi sono anche bruciato il piede. Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco, non essermi fatto male. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo”, ha detto Roger Balduino alla padrona di casa Hilary Blasi, poco dopo il suo arrivo ... Leggi su tvzap (Di martedì 7 giugno 2022) Anchein studio, all’«dei Famosi». Nella puntata in onda lunedì 6 giugno 2022 ci sono state parecchie sorprese. Manca pochissimo al termine dell’adventure game di Canale 5: soltanto 3 puntate alla finalissima. Nessuna scalinata per l’ex naufrago, ma un ingresso da dietro il grande ledwall con tanto di zoppicamento. Il modello, infatti, come ricorderete, è stato forzato a ritirarsi a causa dei vari problemi legati ad un piede. (continua dopo le foto) “Come va la caviglia? Va così e così, mi sono anche bruciato il piede. Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco, non essermi fatto male. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo”, ha dettoalla padrona di casa Hilary Blasi, poco dopo il suo arrivo ...

