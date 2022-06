Isola dei Famosi 2022, chi è finito in nomination ieri sera? (Di martedì 7 giugno 2022) La ventiduesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha visto l’eliminazione di Lory Del Santo. La notizia dell’uscita di Lory non è più di tanto una sorpresa, ma l’ennesima conferma di come il pubblico sia totalmente dalla parte del gruppo capitanato da Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Gli unici che volevano cambiare le carte in tavola, cioè Marco Maccarini e la stessa Del Santo, oggi sono fuori dai giochi. Un destino che potrebbe seguire a breve anche Nick Luciani, ufficialmente silurato durante la diretta di ieri sera dagli ex amici Edoardo e Nicolas. Insomma, non benissimo per le dinamiche interne al reality ma tant’è. Di seguito le nomination della ventiduesima puntata di ieri, lunedì 6 giugno, dell’Isola dei ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 giugno 2022) La ventiduesima puntata dell’deiha visto l’eliminazione di Lory Del Santo. La notizia dell’uscita di Lory non è più di tanto una sorpresa, ma l’ennesima conferma di come il pubblico sia totalmente dalla parte del gruppo capitanato da Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Gli unici che volevano cambiare le carte in tavola, cioè Marco Maccarini e la stessa Del Santo, oggi sono fuori dai giochi. Un destino che potrebbe seguire a breve anche Nick Luciani, ufficialmente silurato durante la diretta didagli ex amici Edoardo e Nicolas. Insomma, non benissimo per le dinamiche interne al reality ma tant’è. Di seguito ledella ventiduesima puntata di, lunedì 6 giugno, dell’dei ...

Advertising

tuttopuntotv : Isola dei Famosi 2022, chi è finito in nomination ieri sera? #isola #IsoladeiFamosi - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, chi è finito in nomination ieri sera? - ParliamoDiNews : Pamela Petrarolo all`Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, Non è la Rai, oggi, compagno, Instagram… - zazoomblog : Isola dei Famosi eliminato ieri sera: chi è uscito lunedì 6 giugno 2022? Percentuali - #Isola #Famosi #eliminato… - TheBearersC : I've just watched episode S16 | E23 of L'Isola dei Famosi! -