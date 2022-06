Ha un malore mentre fa il bagno | muore una turista tedesca

Advertising

rtl1025 : ?? Malore in diretta per Massimo Giletti, mentre conduceva da Mosca #Nonèlarena su La7. - buronjek : RT @liliaragnar: Bimba pugliese di 9 anni muore dopo un malore a scuola, attesa autopsia La piccola aveva accusato un malore mentre si trov… - serravalleweb1 : CODIGORO – STRONCATO DA UN MALORE CARLO MANZOLI LUNEDI’ 6 MAGGIO MENTRE ERA IN SELLA ALLA SUA BICI – ABITAVA A CODI… - Crpzo : - iside50 : RT @gallina_di: Palazzolo: malore mentre va al lavoro, muore 62enne del paese ????? ASSASSINI ????? ??@Quirinale? ?@Palazzo_Chigi? @robersper… -

Una turista tedesca di 38 anni molto probabilmente a causa di unera in mare ed è deceduta. Ad accorgersi della donna in difficoltà, alcuni bagnanti presenti che l'anno portata a riva e ...... quest'ultimo ha afferrato il bimbo e l'ha portato a riva, aiutato dal bagnino,Amarri è rimasto dietro, colpito probabilmente da un. Il bagnino a quel punto ha preso il pattino di ...Tragedia alle Spiagge Bianche di Vada intorno alle 18 di oggi. Una turista tedesca di 38 anni molto probabilmente a causa di un malore mentre era in mare ed è deceduta. Ad accorgersi della donna in di ...Tragedia questo pomeriggio in mare alle Spiagge Bianche di Vada, in provincia di Livorno. Una donna, turista straniera di 37 anni, è deceduta per ...