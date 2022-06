Grilli e vermi ai bambini delle scuole italiane: Beppe Grillo sposa la battaglia Ue sugli insetti da mangiare (Di martedì 7 giugno 2022) Beppe Grillo sposa la linea europea sul consumo degli insetti commestibili anche a scuola, come risposta anche alla crisi alimentare scaturita dalla guerra. Un colpo di scena che anche il Corriere della Sera stigmatizza in una lunga paginata nella quale si dà conto del post pubblicato dal garante del Movimento Cinque Stelle che ha un incipit inequivocabile. “Sono circa 2.000 specie di insetti commestibili in tutto il mondo, molti dei quali ricchi di proteine, come larve di mosca, vermi della farina, Grilli, locuste etc… Questi insetti possono offrire un’alternativa sostenibile alle proteine ??tradizionali presenti nella carne e nella soia…”, è scritto nel post pubblicato sul sito di Beppe Grillo. A scuola arriveranno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022)la linea europea sul consumo deglicommestibili anche a scuola, come risposta anche alla crisi alimentare scaturita dalla guerra. Un colpo di scena che anche il Corriere della Sera stigmatizza in una lunga paginata nella quale si dà conto del post pubblicato dal garante del Movimento Cinque Stelle che ha un incipit inequivocabile. “Sono circa 2.000 specie dicommestibili in tutto il mondo, molti dei quali ricchi di proteine, come larve di mosca,della farina,, locuste etc… Questipossono offrire un’alternativa sostenibile alle proteine ??tradizionali presenti nella carne e nella soia…”, è scritto nel post pubblicato sul sito di. A scuola arriveranno ...

