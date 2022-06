Dimissioni di massa contro De Luca: il Pd della Campania verso il commissariamento. In gioco le candidature alle Politiche del 2023 (Di martedì 7 giugno 2022) E’ andata a finire così: meglio un commissario deciso da Enrico Letta che un segretario regionale imposto da Vincenzo De Luca. E non è una questione di poco conto, perché si sta parlando della persona che l’anno prossimo metterà l’ultima parola sulle candidature del Pd alle Politiche in Campania. Così lentamente si è sciolta l’assemblea campana dem, incapace in due mesi e mezzo di eleggere un sostituto del segretario regionale uscente, il deluchiano Leo Annunziata, dimissionato con una letterina di poche righe il 21 marzo per le pressioni contro l’evanescente non gestione dell’organismo, mai convocato, mai chiamato a deliberare. Nei giorni scorsi il colpo di grazia, con le Dimissioni del parlamentare Umberto Del Basso De Caro, del presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) E’ andata a finire così: meglio un commissario deciso da Enrico Letta che un segretario regionale imposto da Vincenzo De. E non è una questione di poco conto, perché si sta parlandopersona che l’anno prossimo metterà l’ultima parola sulledel Pdin. Così lentamente si è sciolta l’assemblea campana dem, incapace in due mesi e mezzo di eleggere un sostituto del segretario regionale uscente, il deluchiano Leo Annunziata, dimissionato con una letterina di poche righe il 21 marzo per le pressionil’evanescente non gestione dell’organismo, mai convocato, mai chiamato a deliberare. Nei giorni scorsi il colpo di grazia, con ledel parlamentare Umberto Del Basso De Caro, del presidente del ...

