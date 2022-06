Covid, nuova variante BA.5, ecco cosa sappiamo (Di martedì 7 giugno 2022) di questa nuova mutazione, che potrebbe far preoccupare gli scienziati Da circa metà maggio è in osservazione una nuova variante del Covid. È stata classificata come Ba.5 ed è stata individuata praticamente insieme a quella che è chiamata Ba.4. La maggiore diffusione di questa nuova variante è stata registrata soprattutto in Sudafrica e nei paesi europei di Portogallo e Germania, ma si sta diffondendo anche in Italia. Dalle prime osservazioni è stato rilevato come questo virus non determini una forma grave di malattia, ma sia fortemente contagioso, probabilmente ancora di più delle varianti precedenti. #Covid19 – La situazione in Italia al 6 giugno: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/XjoVQbXlKC — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) June 6, 2022 Secondo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 giugno 2022) di questamutazione, che potrebbe far preoccupare gli scienziati Da circa metà maggio è in osservazione unadel. È stata classificata come Ba.5 ed è stata individuata praticamente insieme a quella che è chiamata Ba.4. La maggiore diffusione di questaè stata registrata soprattutto in Sudafrica e nei paesi europei di Portogallo e Germania, ma si sta diffondendo anche in Italia. Dalle prime osservazioni è stato rilevato come questo virus non determini una forma grave di malattia, ma sia fortemente contagioso, probabilmente ancora di più delle varianti precedenti. #19 – La situazione in Italia al 6 giugno: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/XjoVQbXlKC — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) June 6, 2022 Secondo ...

