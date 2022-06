Come superare il Sussidistan dei Cinquestelle con vere riforme liberali (Di martedì 7 giugno 2022) A giudicare dalle denunce e dalle indagini di questi anni – dalla signora bolognese che incassa il reddito pur vivendo in un’isola caraibica, all’imprenditore di Isernia che ha un garage con 27 macchine ma prende il reddito, dai pusher ai proprietari di Ferrari alle truffe studiate a tavolino con minacce ai CaF che hanno portato a ottenere il sussidio per 9.000 cittadini rumeni che pure non erano mai stati in Italia – il reddito di cittadinanza non ha abolito la povertà ma ha fortemente indebolito la legalità. E tuttavia il problema è soprattutto culturale. È Come se lo stato dicesse ai cittadini: «Non ho intenzione di investire su di voi, non credo in voi; quindi, per farvi sopravvivere organizzo un sistema di elemosina statale». E l’elemosina, per quanto sia un gesto caritatevole, non è certo un mezzo per sconfiggere la povertà. Perché la povertà è ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 giugno 2022) A giudicare dalle denunce e dalle indagini di questi anni – dalla signora bolognese che incassa il reddito pur vivendo in un’isola caraibica, all’imprenditore di Isernia che ha un garage con 27 macchine ma prende il reddito, dai pusher ai proprietari di Ferrari alle truffe studiate a tavolino con minacce ai CaF che hanno portato a ottenere il sussidio per 9.000 cittadini rumeni che pure non erano mai stati in Italia – il reddito di cittadinanza non ha abolito la povertà ma ha fortemente indebolito la legalità. E tuttavia il problema è soprattutto culturale. Èse lo stato dicesse ai cittadini: «Non ho intenzione di investire su di voi, non credo in voi; quindi, per farvi sopravviorganizzo un sistema di elemosina statale». E l’elemosina, per quanto sia un gesto caritatevole, non è certo un mezzo per sconfiggere la povertà. Perché la povertà è ...

