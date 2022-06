Claudio Lippi rifiuta e massacra il GF Vip: “Liti per fare spettacolo, non fa per me” (Di martedì 7 giugno 2022) Non ci sono dubbi che i reality sono diventati una sorta di seconda chance per molti personaggi dello spettacolo che sono spariti dal video o che sono appena arrivati e tentano di scalare il successo. E’ della stessa idea Claudio Lippi, famoso conduttore dei maggiori programmi targati Rai e Mediaset. L’ormai 77enne è fuori dai giochi da alcuni anni, ma di recente avrebbe ricevuto la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip, il quale si sta preparando per la nuova edizione. Tuttavia, il suo “no” ha fatto molto scalpore. GF Vip 7, anche Gemma Galgani nel cast? Mai come quest'anno, le probabilità che la dama del trono over di Uomini e Donne sbarchi nella Casa del GF Vip sono molto alte Claudio ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 giugno 2022) Non ci sono dubbi che i reality sono diventati una sorta di seconda chance per molti personaggi delloche sono spariti dal video o che sono appena arrivati e tentano di scalare il successo. E’ della stessa idea, famoso conduttore dei maggiori programmi targati Rai e Mediaset. L’ormai 77enne è fuori dai giochi da alcuni anni, ma di recente avrebbe ricevuto la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip, il quale si sta preparando per la nuova edizione. Tuttavia, il suo “no” ha fatto molto scalpore. GF Vip 7, anche Gemma Galgani nel cast? Mai come quest'anno, le probabilità che la dama del trono over di Uomini e Donne sbarchi nella Casa del GF Vip sono molto alte...

