Christian De Sica a Panarea in catamarano con moglie e figli

Panarea – Christian De Sica è approdato con un catamarano d'altura a Panarea, nel porto di San Pietro con la moglie Silvia Verdone, i due figli Rosa e Brando, e l'equipaggio del natante.Sul lungomare ha salutato molti fan, turisti e isolani firmando autografi e prestandosi a selfie.Un abbraccio ha riservato all'albergatrice Lidia Cincotta, ben felice del suo ritorno a Panarea. "E' il nostro attore preferito – dice l'albergatrice – ed è verosimilmente innamorato della nostra isola. Per stasera alla 'Piazza' Cincotta ha organizzato una cenetta a lume di candela e tra gli ospiti ci sarà anche Alessandro Preziosi, già da qualche giorno in vacanza sull'isola, ospite in una villetta. L'unico problema sono le condizioni meteo: c'è vento e il ...

