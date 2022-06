Cesena | a 12 anni guida un muletto e muore schiacciato

(Di martedì 7 giugno 2022) Sfugge al controllo e per gioco si mette alladi undell’azienda agricola di famiglia a Sant’Andrea in Bagnolo,. Mentre giocava il bambino di 12resta ucciso a causa di un incidente. Perde il controllo del mezzo che si ribalta e il ragazzo restadalche si catapulta improvvisamente. I soccorsi sono stati inutili, non c’è stato nulla da fare.rovesciato su bambino a: i dettagli Succede acome riportato dal Corriere di Romagna. Ilin questione non veniva utilizzato da tempo. Dopo alcuni metri sul mezzo, ilsi rovescia sul bambino schiacciandolo con il peso nel piccolo fosso a lato di via Mensa mentre il ragazzo ...

Dramma a Cesena, dove un bambino di 12 anni è morto schiacciato dal muletto che stava guidando nell'azienda agricola di famiglia a Sant'Andrea in Bagnolo, nelle campagne della provincia romagnola. Bambino di 12 anni è morto schiacciato dal muletto che stava guidando ieri nell'azienda agricola di famiglia a Sant'Andrea in Bagnolo, nelle campagne cesenati. Secondo quanto ricostruito, come riporta...