Calcio | Cuadrado | sto bene alla Juve e non ci sono trattative

(Di martedì 7 giugno 2022) "Io mi sento moltontus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta perché non c'è mai stata nessuna trattativa: ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni": ...

Gazzetta_it : Juve-Cuadrado, sul rinnovo parti distanti. E l’Inter aspetta... #calciomercato - tuttosport : #Juve, #Molina sarà l'erede di #Cuadrado ?? - jimmy73623940 : RT @Eurosport_IT: Cuadrado smentisce le voci di mercato che lo hanno accostato a Inter e Roma: 'Io mi sento molto bene alla Juventus' ????? h… - sportli26181512 : Cuadrado: 'Alla Juve sto bene. Mai rifiutate proposte perché mai c'è stata una trattativa': Cuadrado: 'Alla Juve st… - marcodemo3 : RT @tuttosport: #Juve, #Cuadrado fa chiarezza: 'Non ho rifiutato niente' ?? -

In attesa di capire come andrà (e se avverrà davvero) l'incontro tra Lukaku e il Chelsea , l'Inter monitora la situazione- Juventus e attende offerte per Bastoni. C'è l'ombra del Real ...Con l'addio di Chiellini e Dybalarimane uno dei giocatori con più anzianità in maglia Juventus , indispensabile con le sue sventagliate e i cambi di passo sulla fascia destra. Allegri non ...Negli ultimi giorni alcune testate giornalistiche hanno parlato di una possibile crisi tra la Juventus e Juan Cuadrado e di una rottura tra le parti che sarebbe arrivata durante le trattative per il r ..."Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta perché non c'è mai stata nessuna trattativa: ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni": attravers ...