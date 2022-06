Billie Jean King Cup Finals 2022 | le azzurre giocheranno a Glasgow

(Di martedì 7 giugno 2022) La Gran Bretagna, in quanto nazione ospitante, andrà ad aggiungersi alle 11 squadre qualificate, compresa l'Italia. E' la quarta volta nella storia della competizione che il Regno Unito ospita le

Advertising

H0BIPHANY : hanno messo billie jean in reparto ???? - serieB123 : Billie Jean King: «Tennis, tre set anche negli Slam per salvare Nadal e conquistare i ragazzi di Tik Tok»… - mattiaoronsaye : Billie Jean uno dei video migliori di sempre - angheran70 : Luciano Ninzatti, Stefano Pulga , Massimo Noè - Pink Project - 'B-Project' (Billie Jean/Jeopardy Medley) - Zanza… - Leila_KJ : @its_Cazzimmosa Io vorrei sentirti @stupidolover che canta Billie Jean anche -

Corriere della Sera

Però appena ho visto quell'infortunio ho capito che Zverev si sarebbe ritirato, è stato un vero peccato'King favorevole ai tre set negli Slam: "Volete che Rafa Nadal smetta" 'Sembra ...L'uomo che ha sollevato ancora una volta la Coppa dei Moschettieri prendendola dalle mani diKing, è lo stesso che andò a spalare il fango quando l'alluvione stravolse la sua isola di ... Billie Jean King: «Tennis, tre set anche negli Slam per salvare Nadal e conquistare i ragazzi di Tik Tok» L’ex campionessa, vincitrice di 12 Slam e protagonista della «Battaglia dei sessi», lancia le sue proposte per rinnovare il tennis: «Maglie con numero e nome da ritirare a fine carriera. E se due avve ...Lo spagnolo sempre più nella leggenda: sulla terra di Parigi è davvero imbattibile. A 36 anni e con un piede infortunato batte Ruud in tre set. «Provo a continuare...» ...