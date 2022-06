Andreazzoli dopo l’esonero: “Io non ho mai mollato, forse l’ha fatto qualcun’altro” (Di martedì 7 giugno 2022) La scorsa settimana la decisione dell‘Empoli di esonerare Andreazzoli aveva sorpreso tutti, compreso l’allenatore. Quest’ultimo aveva dichiarato a TMW: “Prendo atto della decisione del Presidente, che non corrisponde alle mie aspettative né alla mia volontà. Ma questo è il calcio… Il mio lavoro è fatto anche di questo, guardiamo avanti“. Oggi, è tornato a parlare con un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi su quanto fatto con la squadra, sul presente e i desideri per il futuro. Sulla stagione appena conclusa Il tecnico toscano ha mostrato la soddisfazione per la salvezza raggiunta in anticipo: “Se consideriamo la salvezza conquistata in anticipo e la crescita del valore tecnico ed economico dei giocatori, è stata la mia stagione migliore. l’esonero è stata una sorpresa“. Aurelio ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) La scorsa settimana la decisione dell‘Empoli di esonerareaveva sorpreso tutti, compreso l’allenatore. Quest’ultimo aveva dichiarato a TMW: “Prendo atto della decisione del Presidente, che non corrisponde alle mie aspettative né alla mia volontà. Ma questo è il calcio… Il mio lavoro èanche di questo, guardiamo avanti“. Oggi, è tornato a parlare con un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi su quantocon la squadra, sul presente e i desideri per il futuro. Sulla stagione appena conclusa Il tecnico toscano ha mostrato la soddisfazione per la salvezza raggiunta in anticipo: “Se consideriamo la salvezza conquistata in anticipo e la crescita del valore tecnico ed economico dei giocatori, è stata la mia stagione migliore.è stata una sorpresa“. Aurelio ...

