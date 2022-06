(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Grande attesa per ildi. “si tornadi!! L’ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo, chiuso per 10 anni, al Rock .. – scrivein un post su Facebook – È stato unmeraviglioso. Quando icominciano a cantare.. praticamente tu ti puoi fermare… perchéda Dio. Era il San Paolo, adesso è lointitolato al grande Diego Armando. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo. Sarà il primo ...

Advertising

sbonaccini : “Come nelle favole” Con queste parole di Vasco Rossi si può riassumere quanto successo a Imola sabato, quando il g… - goldvush : @quinzel_ms vasco rossi - ledicoladelsud : Vasco Rossi, concerto domani a Napoli allo Stadio Maradona: “I napoletani cantano da Dio” - fisco24_info : Vasco Rossi, concerto domani a Napoli allo Stadio Maradona: 'I napoletani cantano da Dio': (Adnkronos) - 'Si torna… - StraNotizie : Vasco Rossi, concerto domani a Napoli allo Stadio Maradona: 'I napoletani cantano da Dio' -

Corriere Roma

Tantissimi, ancor di più se si pensa cheè, invece, arrivato a quota 660 mila. Ultimo, il più giovane cantante a suonare negli stadi, quel silenzio l'ha poco sopportato e ora è finalmente ...La ripresa dell'attività live permette adi tornare in seconda posizione . Il rocker di Zocca girerà l'Italia in undici date, tutte già andate sold out, per un totale di 660mila biglietti ... Vasco Rossi, due concerti (sold out) al Circo Massimo (Adnkronos) – Grande attesa per il concerto di Vasco Rossi domani a Napoli. “Domani si torna allo Stadio di Napoli!! L’ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo stadio, chiuso per 10 anni, ...Un piccolo aiuto per Giulia, Marta e Irene. I colleghi del reparto di oncologia nel quale lavorava la donna hanno aperto l'iniziativa ...