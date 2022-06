Uomini e Donne, nuovi attriti tra Matteo Ranieri e Soraia Allam Ceruti? (Di lunedì 6 giugno 2022) Ora che Luca Salatino a Uomini e Donne ha scelto la corteggiatrice Soraia Allam Ceruti, sua nuova fidanzata, la ragazza si è trovata inevitabilmente ad avere a che fare con il migliore amico di lui, Matteo Ranieri, ex tronista che Luca ha conosciuto proprio nel talk show di Maria De Filippi. E il primo incontro è stato alquanto imbarazzante, viste le parole che Soraia aveva detto su Matteo, che hanno dato vita a un botta e risposta particolarmente stizzito. Uomini e Donne, notte da incubo per Matteo Ranieri e Valeria Cardone La coppia si è trovata nel mezzo di un incidente che ha ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 giugno 2022) Ora che Luca Salatino aha scelto la corteggiatrice, sua nuova fidanzata, la ragazza si è trovata inevitabilmente ad avere a che fare con il migliore amico di lui,, ex tronista che Luca ha conosciuto proprio nel talk show di Maria De Filippi. E il primo incontro è stato alquanto imbarazzante, viste le parole cheaveva detto su, che hanno dato vita a un botta e risposta particolarmente stizzito., notte da incubo pere Valeria Cardone La coppia si è trovata nel mezzo di un incidente che ha ...

Advertising

poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - Esercito : Oggi celebriamo il 208° anniversario della fondazione della #Benemerita! Auguri alle donne e agli uomini dei… - Maria97510719 : RT @Diogene55: Vietare i #gaypride è diventata una necessità, anche perché sono diventati cortei di esibizionisti e pervertiti... Le donne… - fralvsmin : RT @ravensey: Se gli uomini smettessero di fare complimenti alle donne solo per scopi sessuali, non avrebbero questa nomea. È inutile pensa… -