Travaglio condannato per diffamazione | Elisabetta Casellati vince la causa contro il Fatto Quotidiano

Marco Travaglio e due giornalisti del Fatto Quotidiano, insieme alla società editrice del Quotidiano, sono stati condannati per diffamazione nei confronti della presidente del Senato, Elisabetta Casellati. A darne notizia è stata la stessa senatrice, pubblicando anche il dispositivo della sentenza che accerta «la responsabilità dei convenuti» rispetto al «carattere diffamatorio» di alcuni articoli tra il novembre 2019 e il giugno 2020. Gli articoli in questione, cinque in tutto, firmati oltre che da Travaglio dai giornalisti Carlo Tecce e Ilaria Proietti, prendevano di mira la presidente del Senato, accusandola di atteggiamenti ...

