Advertising

andreastoolbox : #Scrubs sta per tornare? Il cast sarebbe d'accordo - EveBazinga : @dedalus83 Vabbè il mio nickname è Evebazinga. Me devo sta zitta. Su Scrubs concordo ???? -

Con tutto quello chefacendo, è difficile che Bill possa liberarsi per diversi mesi. Quando ... "Non so se ci sarà un musical di, a meno che il cast non dica di volerlo fare" , ha detto ...Con tutto ciò che Billfacendo ora, non sarà mai più libero. Se trova il tempo, lo faremo ". A ... Ma non so se ci sarà un musical dia meno che tutto il cast non dica di volerlo fare ". ...Il creatore e i protagonisti di Scrubs hanno parlato della possibilità che in futuro venga realizzato un revival ...Nel corso dell'ATX TV Festival, il creatore di Scrubs e uno degli attori protagonisti della serie si sono domandati se sia meglio realizzare un revival o un film. Quella per accedere al panel di Scrub ...