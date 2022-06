Razionamento del grano? Nessun problema | Conoscevi l’albero del pane? La soluzione a tutti i problemi (Di lunedì 6 giugno 2022) Mai sentito parlare dell’albero del pane? Si tratta di un albero da frutto il cui nome scientifico è Artocarpus altilis. Imparentato con il gelso e il jackfruit, secondo alcuni botanici, nascerebbe come ibridazione da una pianta selvatica filippina chiamata Artocarpus camansi. E c’è anche chi lo considera il cibo che potrebbe salvare il mondo… Dalla Nuova Guinea, dalle isole Maluku e dalle Filippine, l’albero si diffuse in Oceania, poi fu portato in Polinesia dagli inglesi e nei Caraibi dai francesi. Oggi viene coltivato in molte zone del mondo: in Asia, in America Centrale e in Africa. Genera un frutto che può essere cotto quand’è molto maturo. E secondo la tradizione ha la consistenza del pane e il sapore delle patate. Che cos’è l’albero del pane? (Commons license) – ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 6 giugno 2022) Mai sentito parlare deldel? Si tratta di un albero da frutto il cui nome scientifico è Artocarpus altilis. Imparentato con il gelso e il jackfruit, secondo alcuni botanici, nascerebbe come ibridazione da una pianta selvatica filippina chiamata Artocarpus camansi. E c’è anche chi lo considera il cibo che potrebbe salvare il mondo… Dalla Nuova Guinea, dalle isole Maluku e dalle Filippine,si diffuse in Oceania, poi fu portato in Polinesia dagli inglesi e nei Caraibi dai francesi. Oggi viene coltivato in molte zone del mondo: in Asia, in America Centrale e in Africa. Genera un frutto che può essere cotto quand’è molto maturo. E secondo la tradizione ha la consistenza dele il sapore delle patate. Che cos’èdel? (Commons license) – ...

