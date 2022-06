Primarie: Letta, ci impegnamo a intesa con M5s in Sicilia (Di lunedì 6 giugno 2022) "Sulla Sicilia Conte è sempre stato molto costruttivo e aperto. Il test di questa regione sarà molto importante, una regione amministrata male dal centrodestra su stessa ammissione di alcuni esponenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) "SullaConte è sempre stato molto costruttivo e aperto. Il test di questa regione sarà molto importante, una regione amministrata male dal centrodestra su stessa ammissione di alcuni esponenti ...

Advertising

iconanews : Primarie: Letta, ci impegnamo a intesa con M5s in Sicilia - ultimora_pol : #Italia #Sicilia ??Enrico Letta (PD): 'Ci impegniamo per le primarie in Sicilia con il M5S.' @ultimora_pol - Mirarch3 : RT @AndreaMarcucci: Sono d'accordo con il segretario Pd Letta, che oggi ha chiesto ad Azione e Più Europa di confrontarsi in modo costrutt… - TV7Benevento : Nigeria: Letta, 'violenza cieca e ingiustificata, ci lascia sgomenti' - - TV7Benevento : Ucraina: Borghi, 'Salvini attacca Letta e Di Maio, ma causa guerra è Putin' - -