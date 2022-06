Nadal trionfa a Parigi, il Rolanbd Garros è suo (Di lunedì 6 giugno 2022) "Non so cosa accadrà in futuro, ma voglio continuare a lottare". Rafa Nadal spazza via le voci sul suo possibile ritiro. Il 14esimo trionfo sulla terra rossa del Roland Garros gli ha dato nuova ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 giugno 2022) "Non so cosa accadrà in futuro, ma voglio continuare a lottare". Rafaspazza via le voci sul suo possibile ritiro. Il 14esimo trionfo sulla terra rossa del Rolandgli ha dato nuova ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROLAND GARROS, TRIONFA RAFAEL NADAL In finale battuto il norvegese Ruud in tre set #SkySport #RolandGarros #Tennis #Nadal - repubblica : Nadal trionfa al Roland Garros: l'impero del Re Sole che non rivendica titoli ma il piacere di giocare [di Emanuela… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #Nadal trionfa al #RolandGarros. È il più grande di tutti i tempi? - BinaryOptionEU : RT '#Nadal trionfa al #RolandGarros. È il più grande di tutti i tempi?' - AgoraMagazLatin : Nadal nella leggenda, a 36 anni trionfa per la quattordicesima volta al Roland Garros -