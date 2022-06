Massimo Giletti va in onda da Mosca e sviene in diretta Salvini | “Uomo libero” | Gaia Tortora | “Oltre il ridicolo” Ma come è andata a livello di ascolti?

(Di lunedì 6 giugno 2022) “Non è l’Arena” ancora una volta al centro delle polemiche. Il talk show di La7 condotto daè andato in, domenica 5 giugno, inda. Intervistando in aperturaCacciari, in collegamento dalla Calabria, e Maria Zakharova, direttore del dipartimento informazione e stampa del Ministero degli esteri della Russia, nonché portavoce di Lavrov, non in presenza ma via Skype. Uno studio inizialmente vuoto poi occupato, con il compito di collante, da Myrta Merlino. Così da una parte Alessandro Sallusti ha abbandonato la trasmissione per protesta, dall’altra il conduttore è stato vittima di un malore improvviso. La mia sul Cremlino ???? pic.twitter.com/bfC11iUIvl — Alessandro Sallusti (@alesallusti) June 6, 2022 Una puntata che ha generato una pioggia di ...

stanzaselvaggia : L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare. - rusembitaly : ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al progra… - matteosalvinimi : Un affettuoso abbraccio a Massimo #Giletti, giornalista e uomo libero. - TeslaredB : RT @rusembitaly: ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al programma tel… - AlessandraZadro : RT @rusembitaly: ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al programma tel… -

trasferisce la sua ' Non è l'arena ' nella capitale russa e ottiene quello che voleva: notorietà. Sui social è in tendenza da ore tra chi lo esalta ('Un affettuoso abbraccio a...Non poteva perdere questa occasione Selvaggia Lucarelli per sfottere. Da tempo tra i due non corre buon sangue e ieri, domenica 5 giugno, dopo che il conduttore di Non è l'arena, in diretta da Mosca ha avuto un malore , la giornalista ha subito scritto ...Durante la puntata di Non è l’Arena, domenica 5 giugno, non sono mancati i colpi di scena. Massimo Giletti, in collegamento da Mosca, ha avuto un malore in diretta. E poco dopo ha rassicurato il pubbl ...Massimo Giletti, in collegamento da Mosca, nel bel mezzo del conflitto tra Russia e Ucraina, mette in piedi l'ennesima puntata de Non è l'Arena che fa discutere. La notizia ...