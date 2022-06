M5S: 'io Giuseppe Conte...', ecco la mail con cui ex premier è diventato un 5 Stelle (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - (di Antonio Atte) - "Il sottoscritto Giuseppe Conte nato a Volturara Appula (Fg) il 08/08/1964...". Un messaggio di posta inviato al Comitato di garanzia pentastellato il 17 luglio 2021, alle ore 16:48. Con una mail Giuseppe Conte è entrato nella 'famiglia' del Movimento 5 Stelle. La missiva, di cui l'Adnkronos è in possesso, è agli atti del processo che si sta svolgendo davanti al Tribunale di Napoli, dove domani sarà celebrata l'udienza sul nuovo ricorso presentato da un gruppo di attivisti contro lo statuto e il voto che ha incoronato Conte leader del Movimento. "Dichiaro che i dati sono autentici e completi. Dichiaro inoltre di non aver compiuto altre iscrizioni al Movimento 5 Stelle. Dichiaro di aver preso visione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - (di Antonio Atte) - "Il sottoscrittonato a Volturara Appula (Fg) il 08/08/1964...". Un messaggio di posta inviato al Comitato di garanzia pentastellato il 17 luglio 2021, alle ore 16:48. Con unaè entrato nella 'famiglia' del Movimento 5. La missiva, di cui l'Adnkronos è in possesso, è agli atti del processo che si sta svolgendo davanti al Tribunale di Napoli, dove domani sarà celebrata l'udienza sul nuovo ricorso presentato da un gruppo di attivisti contro lo statuto e il voto che ha incoronatoleader del Movimento. "Dichiaro che i dati sono autentici e completi. Dichiaro inoltre di non aver compiuto altre iscrizioni al Movimento 5. Dichiaro di aver preso visione ...

