L'uomo che inventò la macchina per il caffè espresso (Di lunedì 6 giugno 2022) L'invenzione di Angelo Moriondo descritta sulla Gazzetta Piemontese del 24 luglio 1884 ( Wikimedia Commons ) Non è stato conservato il prototipo che Moriondo espose in quell'occasione né altri ... Leggi su ilpost (Di lunedì 6 giugno 2022) L'invenzione di Angelo Moriondo descritta sulla Gazzetta Piemontese del 24 luglio 1884 ( Wikimedia Commons ) Non è stato conservato il prototipo che Moriondo espose in quell'occasione né altri ...

Advertising

FBiasin : #Gattuso accusato di razzismo, omofobia, forse pure della guerra in Ucraina è la riprova che viviamo in un’epoca se… - RaiCultura : In occasione dell'anniversario della morte di Camillo Benso Conte di Cavour, il #6giugno 1861, l'uomo che ha fatto… - ilpost : L’uomo che inventò la macchina per il caffè espresso - droryburstin : RT @silvio_garofalo: Seppure tallonato da Salvini, l'uomo di Volturara Appula è probabilmente il più colossale cialtrone che abbia mai cal… - michelericcia16 : @FratellidItalia ODDIO, altra promessa meravigliosa! Quando mai si è governato sempre in sintonia con la volontà p… -