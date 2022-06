LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: possibili colpi di mano verso Brives-Charensac (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della seconda tappa del Giro del Delfinato 2022! Si ripartirà dalla splendida vittoria di ieri di Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Sul traguardo di Beauchastel il corridore belga si è imposto in volata sul britannico Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) e lo statunitense Sean Quinn (EF Education-EasyPost) e si è dunque preso anche la maglia di leader. Nella frazione odierna si andrà da Saint-Peray a Brives Charensac e si percorreranno 169,8 km. Si partirà con un breve tratto di pianura, poi inizierà una serie di saliscendi davvero insidiosi. La prima difficoltà di giornata sarà il Côte de Desaignes (GPM di terza categoria di 5 km ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della secondadeldel! Si ripartirà dalla splendida vittoria di ieri di Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Sul traguardo di Beauchastel il corridore belga si è imposto in volata sul britannico Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) e lo statunitense Sean Quinn (EF Education-EasyPost) e si è dunque preso anche la maglia di leader. Nella frazione odierna si andrà da Saint-Peray ae si percorreranno 169,8 km. Si partirà con un breve tratto di pianura, poi inizierà una serie di saliscendi davvero insidiosi. La prima difficoltà di giornata sarà il Côte de Desaignes (GPM di terza categoria di 5 km ...

