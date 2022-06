Legge Bacchelli per lo scrittore Aldo Nove (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Il governo ha concesso un “assegno straordinario vitalizio” a norma della Legge Bacchelli. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri riunitosi oggi pomeriggio. Andrà, si Legge nella nota di Palazzo Chigi, “in favore di Silvano Orlandi, cuoco e pasticciere; della cantante lirica Emiko Kubota e ad Antonio Centanin (Aldo Nove), poeta, scrittore e sceneggiatore”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Il governo ha concesso un “assegno straordinario vitalizio” a norma della. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri riunitosi oggi pomeriggio. Andrà, sinella nota di Palazzo Chigi, “in favore di Silvano Orlandi, cuoco e pasticciere; della cantante lirica Emiko Kubota e ad Antonio Centanin (), poeta,e sceneggiatore”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

