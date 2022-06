Jorginho-Juve innesca l’effetto domino: addio Milan, Maldini si consola subito (Di lunedì 6 giugno 2022) Jorginho verso la Juve: addio Milan che si consola con un altro big del Chelsea Il calciomercato estivo vedrà tra i grandi protagonisti i centrocampisti. Molti di loro come Paul… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 6 giugno 2022)verso lache sicon un altro big del Chelsea Il calciomercato estivo vedrà tra i grandi protagonisti i centrocampisti. Molti di loro come Paul… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

juve_passion20 : @giuventinaa_ No, ma soprattutto come si fa a mandare Jorginho dopo il rigore sbagliato in finale a Wembley?? - ermejo8027 : Simeone come vice Vlahovic mi piace sarebbe ora che una squadra come la Juve avesse un parco attaccanti degno di qu… - Cucciolina96251 : RT @MischiGiordano: Pogba alla Juve a parametro zero sarebbe un colpo top, ma in mezzo serve anche un regista alla Jorginho #juve #calcio… - ZonaBianconeri : RT @MischiGiordano: Pogba alla Juve a parametro zero sarebbe un colpo top, ma in mezzo serve anche un regista alla Jorginho #juve #calcio… - MischiGiordano : Pogba alla Juve a parametro zero sarebbe un colpo top, ma in mezzo serve anche un regista alla Jorginho #juve #calciomercato -