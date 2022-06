Giro del Delfinato 2022, seconda tappa oggi in tv: orari e diretta streaming (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Giro del Delfinato 2022 prosegue oggi con la seconda tappa, che porta la corsa francese da Saint-Péray a Brives-Charensac dopo 169,8 chilometri. Un’altra frazione mossa, con Wout Van Aert che dopo aver vinto la prima tappa potrebbe anche provare a concedere il bis prima delle salite e della cronometro dei prossimi giorni. Andiamo quindi a scoprire come seguire la corsa. IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSA Giro DEL Delfinato 2022: CALENDARIO, DATE, orari, TV E streaming orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via per la seconda tappa alle ore 12:35, mentre l’arrivo è stato ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Ildelproseguecon la, che porta la corsa francese da Saint-Péray a Brives-Charensac dopo 169,8 chilometri. Un’altra frazione mossa, con Wout Van Aert che dopo aver vinto la primapotrebbe anche provare a concedere il bis prima delle salite e della cronometro dei prossimi giorni. Andiamo quindi a scoprire come seguire la corsa. IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSADEL: CALENDARIO, DATE,, TV E, TV E– I corridori prenderanno il via per laalle ore 12:35, mentre l’arrivo è stato ...

Advertising

elio_vito : Se ho ben capito Giletti e Zakharova faranno il giro del mondo insieme...?? - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - reportrai3 : Ad incassare parte del miliardo di euro di 'Mr. miliardo' sono state decine di società individuali spuntate nel gir… - evelynbani : RT @borghi_claudio: @terlib Mi posso anche mettere sta cazzo di mascherina come, mio malgrado, la metto per andare in aereo o treno. Quello… - brongosalvatore : RT @PulvirentiSarah: Due giorni fa positiva al Covid, posta foto del tampone e della flebo e ora va in giro come nulla fosse? -