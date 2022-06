Genoa, è tempo di un controllo qualità. Obiettivo: sfoltire la rosa extralarge (Di lunedì 6 giugno 2022) Settanta i giocatori di proprietà del Genoa, prima mossa sfoltirli a partire dagli ingaggi pesanti come Caicedo. Tra i giovani che rientrano dai prestiti Charpentier, che ha segnato 10 reti in 22 gare con il Frosinone, e Caso, chiamato da Mancini allo stage azzurro. Vogliacco e altri potrebbero risultare utili in Serie B Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 6 giugno 2022) Settanta i giocatori di proprietà del, prima mossa sfoltirli a partire dagli ingaggi pesanti come Caicedo. Tra i giovani che rientrano dai prestiti Charpentier, che ha segnato 10 reti in 22 gare con il Frosinone, e Caso, chiamato da Mancini allo stage azzurro. Vogliacco e altri potrebbero risultare utili in Serie B

