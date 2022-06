Gazzetta: tra Mertens e il Napoli è gelo totale, la possibilità di un rinnovo è ridotta al lumicino (Di lunedì 6 giugno 2022) “Napoli-Mertens, ora è gelo totale. Il rinnovo è sempre più lontano”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Ormai è gelo totale fra Napoli e Mertens e la possibilità che si possa tornare a discutere attorno a un tavolo è ridotta al lumicino. Da domenica notte sono cominciate a girare notizie su una richiesta di 4 milioni netti per il rinnovo contrattuale da parte dei legali dell’attaccante belga. Una cifra che la società non ha smentito. Da parte sua l’entourage del giocatore assicura che non sono quelle le cifre in discussione. In realtà il cannoniere avrebbe richiesto di spalmare in due anni la clausola scritta di rinnovo automatico in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) “, ora è. Ilè sempre più lontano”. Lo scrive ladello Sport. “Ormai èfrae lache si possa tornare a discutere attorno a un tavolo èal. Da domenica notte sono cominciate a girare notizie su una richiesta di 4 milioni netti per ilcontrattuale da parte dei legali dell’attaccante belga. Una cifra che la società non ha smentito. Da parte sua l’entourage del giocatore assicura che non sono quelle le cifre in discussione. In realtà il cannoniere avrebbe richiesto di spalmare in due anni la clausola scritta diautomatico in ...

