GAZZETTA – Non solo Deulofeu: il Napoli monitora anche Orsolini (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Napoli sonda varie piste di mercato per quanto concerne l’attacco. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della GAZZETTA dello Sport, il club partenopeo sta monitorando la posizione di Riccardo Orsolini. Oltre a Gerard Deulofeu, Giuntoli pensa anche all’esterno offensivo di Ascoli Piceno che è reduce da una stagione in chiaroscuro in Emilia Romagna. Le qualità del calciatore sono indubbie ma manca qualcosa ancora per vederlo spiccare definitivamente il volo. Al momento la valutazione del club rossoblu è di circa 12, 14 milioni di euro, con il contratto che è in scadenza nel 2024.I partenopei non sono i soli ad essere interessati ad Orsolini, sullo sfondo c’è l’apprezzamento di Lazio e Sassuolo per un calciatore che può essere ritenuto un importante ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilsonda varie piste di mercato per quanto concerne l’attacco. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna delladello Sport, il club partenopeo stando la posizione di Riccardo. Oltre a Gerard, Giuntoli pensaall’esterno offensivo di Ascoli Piceno che è reduce da una stagione in chiaroscuro in Emilia Romagna. Le qualità del calciatore sono indubbie ma manca qualcosa ancora per vederlo spiccare definitivamente il volo. Al momento la valutazione del club rossoblu è di circa 12, 14 milioni di euro, con il contratto che è in scadenza nel 2024.I partenopei non sono i soli ad essere interessati ad, sullo sfondo c’è l’apprezzamento di Lazio e Sassuolo per un calciatore che può essere ritenuto un importante ...

