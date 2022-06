COVID, un decesso al Moscati di Avellino: il punto tra ricoveri e contagi (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri, nell’Unità operativa COVID di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Moscati, un paziente di 88 anni di San Giorgio a Cremano, ricoverato dal 2 giugno. Nelle aree COVID dell’Azienda Moscati sono ricoverati 13 pazienti: 4 nella terapia intensiva del COVID Hospital e 9 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera. L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 248 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 29 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 3, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri, nell’Unità operativadi Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera, un paziente di 88 anni di San Giorgio a Cremano, ricoverato dal 2 giugno. Nelle areedell’Aziendasono ricoverati 13 pazienti: 4 nella terapia intensiva delHospital e 9 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera. L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 248 tamponi somministrati in provincia di, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al29 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 3, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di ...

Advertising

carlocucinotta : RT @MessinaWebTv: Situazione comlessivamente stabile - LatinaCorriere : Covid in provincia di Latina, un decesso e 60 nuovi casi - - MessinaWebTv : Situazione comlessivamente stabile - ptvtelenostra : COVID, 29 POSITIVI IN IRPINIA. UN DECESSO, 13 PERSONE RICOVERATE AL MOSCATI - - AnsaSardegna : Covid: casi dimezzati in 24 ore in Sardegna e un decesso. Salgono di 2 i pazienti ricoverati in terapia intensiva… -