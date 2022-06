Carol Maltesi | i genitori al suo funerale | “Abbiamo perso il nostro angelo”

(Di lunedì 6 giugno 2022) Finalmenteha trovato la pace. Il suo corpo, martoriato dalla violenza del compagno Davide Fontana, potrà riposare dopo iltenutosi, in cui i suoi cari hanno potuto dirle addio per l’ultima volta. Vi raccomandiamo... Omicidio, il padre al killer: "Aspetto che esci, anche 30 anni" I funerali disi sono svolti nella giornata del 6 giugno all’abbazia di Sesto Calende, in provincia di Varese. I, parenti e amici della ragazza sono entrati in chiesa alle 10.30 e lì è cominciata la funzione in sua memoria, in cui si sono susseguiti i diversi interventi di coloro che le volevano bene. “il ...

Si sono tenuti a Sesto Calende nella mattinata di oggi, lunedì 6 giugno 2022, i funerali di, la giovane uccisa, fatta a pezzi, tenuta nascosta in un congelatore per due mesi e poi gettata in un dirupo a Borno dal suo assassino, Davide Fontana , il vicino di casa con il quale ...Una panchina rossa a Borno in memoria di. Per non dimenticare Come riportato su Facebook da Fabiopadre della 26enne che il 10 gennaio 2022 fu uccisa da Davide Fontana, la panchina è stata collocata a Paline di Borno. ...Al funerale di Carol Maltesi, svoltosi il 6 giugno, parenti e amici hanno letto toccanti dichiarazioni sulla 25enne scomparsa.Carol Maltesi, oggi l’ultimo saluto con i funerali a Sesto Calende. Lacrime e rabbia tra i suoi parenti: “Era giovanissima, doveva ancora vivere” Si sono tenuti a Sesto Calende nella mattinata di oggi ...